Пашинян призвал забыть о мифах и двигаться вперед

Необходимо перейти «от исторической Армении к реальной, иначе реальная Армения также станет исторической», заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян на заседании инициативной группы партии «Гражданский договор» в Гюмри.

«В настоящее время происходит болезненный переход от исторической Армении к реальной. Мы считаем исторической необходимостью переход от исторической Армении к реальной, фиксируя Республику Армению как зону ответственности нашего правительства, обеспечивая безопасность, благоденствие, экономическое развитие и счастье реальной Армении.

Мое восприятие и оценка заключается в том, что мы должны пойти по этому пути. Если мы не сделаем этот выбор, и мотивацией наших действий будет историческая Армения, боюсь, что мы сделаем очень высокой вероятность того, что реальная Армения также станет исторической», - добавил армянский премьер.