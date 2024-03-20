К чему готовится Пашинян? главная тема
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 23 марта в технопарке города Гюмри, где расположена российская военная база, более чем пятичасовые закрытые переговоры с руководством и близкими соратниками по партии «Гражданский договор», а накануне прочитал в местном филиале Экономического университета лекцию по экономике, хотя по образованию экономистом не является.
Ваагн Алексанян, заместитель председателя правления партии «Гражданский договор», сообщил журналистам, что политические дискуссии в этом формате, проводившиеся ранее в других городах, пройдут еще в трех регионах Армении.
«На такого рода заседаниях мы в основном обсуждаем вопросы идеологического характера, а во многих случаях - отдельные фрагменты из выступлений премьер-министра», - отметил Алексанян.
Как уже сообщалось, 5 апреля в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ожидается, что на ней будут обсуждены перспективы членства Армении в Евросоюзе, а также возможные гарантии безопасности, которые Запад готов представить официальному Еревану.
Таким образом, трехсторонняя встреча в Брюсселе может стать решающей в определении курса Армении на сближение с Западом.
На этом фоне периодические «предупреждения», звучащие из Москвы в адрес Еревана, носят однозначный характер - «поворот Армении к Западу и ее решение о вступлении в Европейский Союз могут привести к кровопролитию и даже к исчезновению армянского государства с политической карты мира».
Но есть ли на самом деле связь между запланированной в Брюсселе трехсторонней встречей и закрытыми дискуссиями, проведенными Пашиняном в Гюмри?
Ответ Ваагна Алексаняна на этот вопрос прозвучал весьма уклончиво.
«Если позволите, то давайте пропустим этот вопрос, - сказал журналистам представитель правящей партии. - Но понятно, что мы высоко ценим наши партнерские отношения как с Европейским Союзом, так и с Соединенными Штатами Америки, и, естественно, наши ожидания и надежды однозначно позитивные. Я могу сказать это, даже больше этого, но если вы позволите, я не буду отвечать».
Тем не менее Алексанян подтвердил под нажимом СМИ, что на встрече обсуждался вопрос возвращения Азербайджану четырех сел Газахского района. Он отметил, что, обсуждая эту тему, следует быть крайне осторожными, поскольку некоторые силы в Армении пытаются использоваться ее в спекулятивных целях. И подчеркнул, что села Баганис Айрым, Гызылхаджилы, Хейримли и Ашагы Эскипара, которые предполагается вернуть, не являются территорией Армении. А потому не может быть и речи о передаче Азербайджану исконно армянских населенных пунктов.
Напомним в этой связи, что несколько дней назад Пашинян посетил граничащие с Азербайджаном села Тавушской области и предупредил их жителей, что если уже в ближайшее время четыре села Газахского района не будут возвращены Азербайджану, начнет война.
Армянская парламентская оппозиция, обвиняющая Пашиняна в сознательном запугивании народа ради выполнения очередного требования азербайджанской стороны, заявляет: в случае, если села Баганис Айрым, Гызылхаджилы, Хейримли и Ашагы Эскипара будут возвращены, армия Азербайджана возьмет под свой полный контроль суверенные армянские территории глубиной до 15 километров.