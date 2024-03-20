Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:15

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 23 марта в технопарке города Гюмри, где расположена российская военная база, более чем пятичасовые закрытые переговоры с руководством и близкими соратниками по партии «Гражданский договор», а накануне прочитал в местном филиале Экономического университета лекцию по экономике, хотя по образованию экономистом не является.

Ваагн Алексанян, заместитель председателя правления партии «Гражданский договор», сообщил журналистам, что политические дискуссии в этом формате, проводившиеся ранее в других городах, пройдут еще в трех регионах Армении. «На такого рода заседаниях мы в основном обсуждаем вопросы идеологического характера, а во многих случаях - отдельные фрагменты из выступлений премьер-министра», - отметил Алексанян. Как уже сообщалось, 5 апреля в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ожидается, что на ней будут обсуждены перспективы членства Армении в Евросоюзе, а также возможные гарантии безопасности, которые Запад готов представить официальному Еревану.

Таким образом, трехсторонняя встреча в Брюсселе может стать решающей в определении курса Армении на сближение с Западом. На этом фоне периодические «предупреждения», звучащие из Москвы в адрес Еревана, носят однозначный характер - «поворот Армении к Западу и ее решение о вступлении в Европейский Союз могут привести к кровопролитию и даже к исчезновению армянского государства с политической карты мира». Но есть ли на самом деле связь между запланированной в Брюсселе трехсторонней встречей и закрытыми дискуссиями, проведенными Пашиняном в Гюмри? Ответ Ваагна Алексаняна на этот вопрос прозвучал весьма уклончиво.