Глава Минобороны Великобритании высмеял Черноморский флот

Россия, не прекращая свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, продолжает нести значительные потери, в частности Черноморский флот потерял свою функциональную активность, написал министр обороны Великобритании Грант Шэппс на своей странице в соцсети Х.

Так Шэппс отреагировал на сегодняшнюю ликвидацию Силами обороны Украины двух российских десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в Крыму.

"Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен", - говорится в публикации главы Минобороны Британии.

Он отметил, что флот РФ ходил по Черному морю с 1783 года, а "теперь РФ вынуждена ограничивать свой флот портом".

"И даже там тонут корабли Путина!" - констатирует Шэппс.

Ранее сегодня, 24 марта, в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.

Да, украинские военные ударили по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов". Также был поражен центр связи российских войск и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота в Севастополе.