Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 22:06

Как уже сообщалось, Турция и Туркменистан подписали в начале марта протокол о взаимопонимании, в соответствии с которым в Турцию ежегодно будет поставляться до двух миллиардов кубометров туркменского газа.

Дискуссии по поводу того, по какому маршруту это топливо поступит в Турцию, все еще продолжаются. Алпарслан Байрактар, министр энергетики и природных ресурсов Турции, рассказал журналистам, что рассматриваются различные варианты. Один из них - транспортировка газа через Иран в Турцию по своповой схеме. Другой заключается в поставках через Иран и Азербайджан, причем опять же по свопу. По словам Байрактара, более долгосрочным, устойчивым и вместительным может стать Транскаспийский газопровод. «Все три варианта находятся на столе и обсуждаются», — отметил турецкий министр.

Напомним, что соглашение о транспортировке туркменского газа через Иран в Азербайджан по схеме своп было подписано в декабре 2021 года, начало действовать в 2022 году и уже в 2023 году объем туркменского газа, транспортируемого в Азербайджан через Иран, превысил 1,5 миллиарда кубометров. Хотя между Тегераном и Баку велись дискуссии о расширении пропускной способности газопроводной инфраструктуры и, как следствие, создании возможностей для транспортировки больших объемов туркменского «голубого золота», с начала 2024 года Туркменистан приостановил действие данного соглашения. По информации, просочившейся в СМИ из туркменских источников, Ашхабад не удовлетворен коммерческой стороной контракта и ценой, предложенной Баку (135-140 долларов за тысячу кубометров). В Ашхабаде считают, что свой газ Азербайджан продает в Европу по более высокой цене. Туркмены приступили к переговорам с Анкарой в момент, когда появились сообщения об отсутствии результатов переговоров, связанных с продлением соглашения между Туркменистаном и Азербайджаном. Считалось, что Ашхабад намерен поставлять газ в Турцию через Иран посредством свопа, но на более выгодных условиях. То есть стороны достигли предварительной договоренности, но все еще не выяснили, каким маршрутом должен идти туркменский газ - через Иран или Азербайджан.