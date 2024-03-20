Азербайджан хочет туркменский газ, но без обязательств НАШ ОБЗОР
Как уже сообщалось, Турция и Туркменистан подписали в начале марта протокол о взаимопонимании, в соответствии с которым в Турцию ежегодно будет поставляться до двух миллиардов кубометров туркменского газа.
Дискуссии по поводу того, по какому маршруту это топливо поступит в Турцию, все еще продолжаются.
Алпарслан Байрактар, министр энергетики и природных ресурсов Турции, рассказал журналистам, что рассматриваются различные варианты. Один из них - транспортировка газа через Иран в Турцию по своповой схеме. Другой заключается в поставках через Иран и Азербайджан, причем опять же по свопу. По словам Байрактара, более долгосрочным, устойчивым и вместительным может стать Транскаспийский газопровод.
«Все три варианта находятся на столе и обсуждаются», — отметил турецкий министр.
Напомним, что соглашение о транспортировке туркменского газа через Иран в Азербайджан по схеме своп было подписано в декабре 2021 года, начало действовать в 2022 году и уже в 2023 году объем туркменского газа, транспортируемого в Азербайджан через Иран, превысил 1,5 миллиарда кубометров.
Хотя между Тегераном и Баку велись дискуссии о расширении пропускной способности газопроводной инфраструктуры и, как следствие, создании возможностей для транспортировки больших объемов туркменского «голубого золота», с начала 2024 года Туркменистан приостановил действие данного соглашения. По информации, просочившейся в СМИ из туркменских источников, Ашхабад не удовлетворен коммерческой стороной контракта и ценой, предложенной Баку (135-140 долларов за тысячу кубометров). В Ашхабаде считают, что свой газ Азербайджан продает в Европу по более высокой цене.
Туркмены приступили к переговорам с Анкарой в момент, когда появились сообщения об отсутствии результатов переговоров, связанных с продлением соглашения между Туркменистаном и Азербайджаном. Считалось, что Ашхабад намерен поставлять газ в Турцию через Иран посредством свопа, но на более выгодных условиях. То есть стороны достигли предварительной договоренности, но все еще не выяснили, каким маршрутом должен идти туркменский газ - через Иран или Азербайджан.
Турецкий профессор Айшегуль Кетенджи заявила в интервью агентству «Анадолу», что наиболее удобный маршрут транспортировки туркменского газа в Турцию проходит через Каспийское море и Азербайджан. По ее словам, этот маршрут также важен для интеграции и развития тюркского мира.
Кетенджи добавила, что Турции, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность, следует продолжить сотрудничество со странами, обладающими большими энергетическими ресурсами, такими как Россия, Иран, Туркменистан и Азербайджан.
Следует отметить, что в последнее время Туркменистан актуализировал проект Транскаспийского газопровода, однако реализовать его без участия и инвестиций западных компаний – задача нереальная.
Именно поэтому Азербайджан заинтересован в проекте Транскаспийского газопровода только как потенциально транзитная страна. Другими словами, Баку не желает нести политическую и экономическую ответственность за реализацию этого проекта.