Российский флот назвали беззащитным перед украинскими дронами

«Не так давно командующий ВМФ и командующий черноморским флотом России были уволены. Связано это, скорее всего, с высокими потерями. Однако это никак не может изменить ту катастрофическую ситуацию, в которой находится ЧФ РФ.

Человеческий фактор тут ни при чем, речь о структурной технической проблеме, не зависящей от кадровых перестановок. Значит, будут новые потери кораблей.

С технической точки зрения морское пространство намного сложнее и менее «прозрачно», чем воздушное, поэтому морские дроны намного легче скрыть. Если на море штиль, то радар может видеть хорошо, практически так же, как и в воздухе. Но стоит появиться даже небольшим волнам, как электромагнитный импульс будет от них отражаться и создавать помехи. Это то пространство, где морские дроны могут спрятаться от «глаз» радара.

Даже небольшое волнение создаст зону достаточного уровня эха, которое будет отображаться на радаре. За пределами этой зоны картинка будет достаточно четкой, и можно будет увидеть корабли и другие объекты, но внутри находится «слепая зона». Примерный радиус такой зоны - от 0.5 до 1 км, и если дрону удастся добраться до нее незамеченным, то он станет невидимым для радара и может быть обнаружен только при зрительном контакте. При этом становится бесполезным оружие, использующее радар для наведения.

Даже до попадания в «слепую зону» обнаружить дрон крайне сложно. Этому способствует их небольшой размер, экранирующий материал и незаметная форма. Чтобы стать заметным для радара, они должны подойти достаточно близко. Остается очень небольшой зазор, когда дрон уже виден на радаре, но еще не затерялся в фоновых помехах.

Современные технологии пока не способны эффективно обнаруживать морские дроны, что сделало те огромной проблемой для ЧФ РФ. Чтобы решить эту проблему методами, доступными сейчас, необходимо использовать большое количество авиации - самолеты и вертолеты, которые должны будут патрулировать территорию вокруг кораблей и желательно контролировать береговую линию, чтобы помешать самому запуску дронов.

У России нет подобных ресурсов. Именно поэтому ситуация для Черноморского флота настолько плачевна, и он будет продолжать терять корабли независимо от кадровых перестановок», - заключил эксперт.