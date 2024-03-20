Макрон усилил охрану, боясь покушения россиян

Службы безопасности Елисейского дворца перешли на усиленный режим работы. Это связано с опасениями за жизнь президента Франции Эммануэля Макрона, который за последнее время сделал ряд антироссийских заявлений, пишет издание Marianne со ссылкой на осведомленные источники в охране главы французского государства.

«Прошлым летом он нанял крупных ребят, которые сопровождают его повсюду», - рассказал один из собеседников журнала.

Кроме того, информаторы говорят, что Макрон во время зарубежных поездок часто надевает под пиджак бронежилет.

Источник в разведке также сообщил изданию, что Макрон якобы «стал помешан на российской угрозе». Как пишет издание, французскому лидеру «кажется, что Россия хочет напасть на Францию, и требует детальных отчетов от спецслужб». «Этих отчетов первому лицу недостаточно, что приводит его в бешенство», - отмечается в сообщении.