Макрон предупредил Нетаньяху

Израиль может быть обвинен в совершении «военного преступления», если его армия начнет операцию в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент республики... вновь заявил о своем решительном несогласии с израильским наступлением на Рафах. Он напомнил, что насильственное перемещение населения является военным преступлением по международному праву, а будущее Газы может быть решено только в рамках создания палестинского государства», – указано в сообщении.

Кроме того, Макрон выразил недовольство изъятием земель под строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана и призвал прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи палестинцам, сославшись на «большое количество жертв конфликта в секторе Газа».