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Сколько времени может находиться в воздушном пространстве страны боевая ракета чужой страны, чтобы была дана команда на ее уничтожение?

Вопрос непростой и вовсе не теоретический. Как известно, ранним утром 24 марта, совершая маневр, в воздушное пространство Польши влетела российская крылатая ракета, которая затем, спустя 39 секунд, перелетела в Украину, где нанесла удар по намеченной цели. Подобная ситуация уже случалась 29 декабря минувшего года, тогда российская ракета находилась над Польшей почти три минуты, прежде чем уйти в Украину, где она была сбита украинскими силами ПВО. При том, что в воздух были подняты польские самолеты и перехватчики союзных сил НАТО, ракеты не трогали, поскольку, как пояснило польское военное руководство, было ясно по траектории, что они не направляются вглубь страны. Означает ли это, что Россия может запускать ракеты с траекторией полета вдоль границы с польской стороны, не опасаясь, что они будут сбиты? Или минут десять – и последует приказ на уничтожение? Или, скорей, пятнадцать? После «мягкой» аннексии Крыма на Западе стали активно обсуждать, что должно произойти, чтобы силы НАТО задействовали пятую статью, которая активизирует военную помощь союзников. «Гибридная» война, продемонстрированная Россией, напугала многих. При этом говорили о так называемой тактике салями, когда агрессия совершается мелкими, вроде бы незначительными шагами.

Термин происходит из британского сатирического сериала времен холодной войны «Да, господин премьер», в котором советник главы правительства Британии объясняет боссу, что сложно рассчитывать на собственные ядерные силы, если СССР не станет наступать на Европу всей танковой мощью, а будет совершать небольшие шаги, как нарезают колбасу маленькими ломтиками. Никто ведь не станет запускать ядерные ракеты, если восточногерманская пожарная служба поможет западногерманской потушить пожар в Берлине? А потом полиция ГДР поможет в Западном Берлине справиться с масштабными беспорядками. Потом на помощь полиции придет армия ГДР, а ту поддержит советская. Во всех этих случаях странно применять ядерное оружие, а Советы уже вот они, у вас дома. Так и в случае с нарушениями российскими ракетами и самолетами суверенного пространства стран НАТО: ни один из случаев вроде бы не требует резкой реакции, но постоянное отсутствие реакции приводит к тому, что нарушения становятся все более частыми и дерзкими. В этой связи на фоне 39 «польских» секунд вспоминают о «турецких» секундах. До сих пор нет ясности, сколько находились в воздушном пространстве Турции пара российских «сушек» 24 ноября 2015 года, то ли шесть секунд, то ли семнадцать, но турецкие ВВС атаковали их, один российский самолет был сбит и упал на территории Сирии.