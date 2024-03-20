Миноборонпром о поставках оружия Украине

Новости о том, что Азербайджан отправляет военную продукцию в Украину, являются фейком и дезинформацией, заявили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

«В армянских телеграм-каналах принимаются попытки распространения данных о якобы отправке Азербайджаном военной продукции в Украину. Такая информация является фейком и дезинформацией.

Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей на армянских телеграм-каналах уже предпринимались. Эта новость не имеет под собой никаких оснований, и ее не следует воспринимать всерьез.

Еще раз сообщаем, что Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении», - заявляет ведомство.