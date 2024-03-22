Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az: «Путину нельзя останавливать войну, иначе он потеряет власть»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 03:33

С тех пор как президент Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск стран Европы в Украину, из Москвы ежедневно звучат угрозы применить против Запада ядерное оружие. В ответ Париж публично осудил российские «дезинформационные атаки», называв их «ложными и манипулятивными». В частности, официальный Париж возмущен заявлением главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что французские солдаты готовы к отправке в Украину. В МИД Франции заявили в этой связи, что не позволят себя обмануть или запугать, а сам президент Макрон призвал Европу срочно увеличить помощь Киеву. А тут еще заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в твиттере назвал Эммануэля Макрона трусом, и пригрозил «разрубить на куски правительственных цыплят Франции». О новой волне эскалации между Европой и Россией корреспондент haqqin.az побеседовал с экс-президентом Латвийской Республики Валдисом Затлерсом.

- Что за странные метаморфозы происходит с президентом Франции? На протяжение шести месяцев с момента вторжения России в Украину, Макрон требовал от союзников не унижать Россию и дать возможность президенту Путину сохранить лицо (его знаменитая фраза «humilier la Russie» стала мэмом в соцсетях). Подобно Николу Пашиняну в период 44-дневной Карабахской войны, Макрон по десять раз на день звонил в Кремль и общался с Путиным. И вот теперь Макрон говорит об отправке западных военных в Украину и готовности Франции решительным образом ответить на эскалации России… - Думаю, главная цель заявлений Макрона о потенциальной возможности отправки в Украину вооруженных контингентов стран Евросоюза и НАТО — это проверка реакции России. Всем уже порядком надоело, что на протяжение без малого двух лет Москва постоянно пытается всех запугать, но никто до сих пор не отважился поступить симметрично и взять на испуг Россию. Так вот, судя по истерической реакции российских политиков, угроза Макрона вызвала шок, а значит, этот метод сработал. - Готовы ли страны Балтии отправить своих военных в Украину? - Пока у границ Литвы, Латвии и Эстонии не происходит ничего такого, что говорило бы о готовящемся вторжении или провокациях российской армии, в этом нет необходимости. Но это вовсе не значит, что в Риге, Вильнюсе и Таллине не говорят о постоянно такой угрозе. Дело в том, что, когда Россия сконцентрировала у границ с Украиной стотысячную армию, никто не верил, что Путин готовится к войне. Все говорили, что вторжения не будет, что у России нет резона развязывать полномасштабную войну, как бы ее ни называли в Кремле, и идти на огромные людские, материально-технические и репутационные потери. Возвращаясь к Вашему вопросу, я исхожу из той же логики. Страны Балтии – полноправные члены Североатлантического альянса. Стоит ли Путину атаковать их? Ведь для этого России нужно собрать у наших границ армию никак не меньшую, а возможно, и большую, чем перед вторжением в Украину. Даже американцы прежде, чем войти в Ирак, почти год вели подготовку. Но, как я уже сказал, у границ Литвы, Латвии и Эстонии пока не происходит ничего такого, что говорило бы о готовящемся вторжении. Поэтому пока никакого решения об отправки военных стран НАТО в Украину. Об этом говорить еще рано... - А может, в Москве и не думают о покорении Европы? А антизападные заявления высокопоставленных российских политиков и общественных деятелей – всего лишь риторика, предназначенная для внутреннего потребления? - Однажды мы ужинали вдвоем с ныне покойным президентом Польши Лехом Качиньским, который был большим знатоком истории. Так вот, он четко сказал, как все это будет происходить: сперва нападение на Украину, потом на Прибалтику, а уже затем - вторжение в Польшу. В принципе Качиньский предсказал все, что происходит сейчас. Ибо вся эта последовательность агрессивных шагов России прослеживается исторически. Достаточно посмотреть сериал, основанный на реальных фактах из жизни императрицы Екатерины Великой. Там действия происходят в XVIII века, но все, что говорят Екатерина и ее фавориты - светлейшие князья Григорий Орлов и Григорий Потемкин, практически, слово в слово повторяет сегодня Владимир Путин.

Тогда, в XVIII веке, тоже захватили часть украинской земли, независимо от того, кому она принадлежала, также не без хитрости захватили Крым… В этом сериале один из героев говорит, что его надо было отправить захватывать чужие территории, потому что он не пожалел бы ни противника, ни своих, русских. И сейчас мы видим то же самое в Донбассе. Во всем этом есть малоприятное ощущение дежавю... - Некоторые эксперты считают, что если России удастся победить в Украине, то ей не понадобится нападать на ЕС. Европа под постоянной угрозой станет условно суверенной и ей, подобно Финляндии времен СССР, придется жить с постоянной оглядкой на Москву. Вот Вы, например, готовы к «финляндизации» своей страны, Латвии? - Не сомневаюсь, что Европа не наступит во второй раз на те же грабли. В годы «холодной войны» и биполярного мира существовал принцип real politic, основанный канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Это был очень умный и смелый политик, прекрасно понимавший, что Советскому Союзу нужен паритет с Западом. Руководство СССР не хотело войны с Западом. В моем детстве никто не хотел войны, даже члены Политбюро ЦК ПСС всячески старались избежать вооруженного конфликта, понимая, что победителей в нем не будет. Если кто-то из членов Политбюро предложил бы повоевать, его, наверняка, осадили бы репликой: «Помолчи, старый дурак!..» Это было связано с тем, что еще ощущались последствия Второй мировой войны – разруха, неполные семьи, инвалиды… Тогда даже не проводили парады Победы 9 мая. Но теперь в российском обществе изменилось отношение к войне, ее уроки основательно забыты. В России царит какое-то труднообъяснимое победобесие - мы самые сильные, у нас самые лучшие ракеты, можем напомнить... В интервью журналисту Киселеву Владимир Путин не озвучил ни одного призыва к миру, полностью дистанцировавшись от ответственности за глобальные процессы. Вместо этого – бесконечные разговоры о величии России, интересы которой россияне будут защищать любыми способами… - Может, Вы знаете, кому нужны эти интересы России, да и в чем, собственно, их суть? - Они довольно просты и с XVIII века не изменились – речь идет о борьбе за ресурсы. В принципе, война, которую в данный момент ведет Россия, это глобальное сражение за захват природных и, в том числе, человеческих ресурсов. Других целей у политического руководства России нет. В 2008 году я находился в зале в Бухаресте, где выступал Путин. Он тогда заявил, что Украина — это искусственная страна. Но не сказал, что её надо присоединить России, а отметил, что Украину можно легко разделить. Теперь очевидно, что интересы Москвы простираются дальше Киева и Одессы - в Западную Украину. То есть, это реальная, грабительская война за ресурсы, в основе которой лежит тактика бандитов с большой дороги – вторгнуться, силой забрать и распределить между собой. Один латвийский генерал еще в 1920-м году, когда шла оккупация Украины, сказал, что Россия (тогда еще не было СССР), не может потерять Украину, потому что Россия без Украины - слабая страна. Ну, и вот: прошло 100 лет, однако ничего в российской политике не изменилось.

- Ситуация для Украины на фронте действительно сложная. Дефицит снарядов, оружия, проблемы с пополнением личного состава... Что будет, если россияне прорвут фронт? - За два года ничего значимого Москва так и не добилась. Ее единственным успехом можно считать территории, соединяющие Россию с Крымом. То есть, единственная полноценная победа – это Мариуполь. А вот отрезать Украину от Черного моря не удалось. Да, отрезали от Азовского, но два года россияне безуспешно пытаются отрезать Киев от главных портов Черного моря. Если мы посмотрим на эту войну в плане военных ресурсов, то Россия имеет ядерное оружие, флот и авиацию. Ни того, ни другого, ни полноценного третьего Украина не имеет. Но все равно Россия, как и Израиль в Газе, не может выиграть войну. Почему Израиль, имея на вооружении совершенные танки, ракеты и ВВС, не может ничего поделать с ХАМАСом? Уже пять месяцев идут бои в Газе, но палестинцы по-прежнему сопротивляются. Видимо, пришла пора переосмыслить современные методы ведения войны, они очень изменились за последние годы. Современные методы войны, кроме массовых разрушений и гибели гражданского населения, не позволяют достичь поставленных целей. Я уверен, что, к примеру, Китай уже извлек уроки и не будет брать Тайвань военной силой. Китайцы умные люди, они поняли, что сегодня военные методы не работают, а потому решать свои задачи надо не мечем, а деньгами, экономическими рычагами. Но российская экономика - чисто военная, она работает только на войну. Весь бизнес ориентирован на поддержание войны в Украине. Но самое страшное то, что люди, занятые в этой экономике, вынуждены так же работать на войну или, в противном случае, остаться без работы. Таким образом, выбор у россиян довольно прост: либо воевать, либо работать на войну. В таких государствах, как Россия, общество не может долгое время существовать без войны, и это - самое страшное. Пока в России наблюдается пропагандистский пик, невозможно определить, в какую сторону будет меняться российское общество. Ясно одно: Путину нельзя останавливать войну, ибо в таком случае он потеряет власть. Путин сделал все, чтобы победить, именно поэтому он убил и Навального, и Пригожина, которых считал реальными конкурентами в борьбе за власть. Нацеленность на власть сделала его диктатором. Два года назад задуманный им блицкриг и захват за три дня украинской столицы провалился. Но сейчас он встал на ноги, а потому становится еще более опасным. - Вам не кажется парадоксальным тот факт, что сегодня на Западе путинскую Россию считают значительно большей угрозой, нежели огромный Советский Союз во времена «холодной войны»? - Если долгое время изучать историю России, то начинаешь понимать, в чем принципиальная разница между генсеком Брежневым и президентом Путиным. Во времена Брежнева существовало Политбюро, где наиболее важные вопросы внутренней и внешней политики решались коллективно, методом голосования, в котором участвовали 16 членов Политбюро. В определенной степени это была демократия. Такого механизма у Путина нет. Он старается выглядеть и говорить уверенно, но над ним висит дамоклов меч роковой ошибки, совершив которую он вместо обожания толпы получит ее лютую ненависть.