Пакистан вновь выдворяет афганцев

Власти Пакистана начали подготовку второго этапа депортации, предусматривающего возвращение около 1 млн человек в Афганистан. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее данным, властям на местах и правоохранительным органам поручено ускорить процесс составления списка владельцев "карт гражданина Афганистана" (ACC), проживающих на территории исламской республики. Данный процесс предполагается завершить к 30 апреля. Репатриация афганцев с ACC может начаться по распоряжению правительства в начале или середине лета, говорится в публикации.

Пакистан начал первый этап депортации так называемых иностранцев без документов в ноябре 2023 года. По разным оценкам, за это время страну покинули более 800 тыс. афганских граждан.