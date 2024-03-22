В ночь на 25 марта беспилотники атаковали крупнейшую на юге России Новочеркасскую гидроэлектростанцию. После ударов на трансформаторной подстанции ГРЭС произошло возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — написал Голубев в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Baza, в атаке на станцию участвовали сразу несколько дронов, первые из которых подлетели к объекту в 2:30 ночи. Минобороны РФ сообщило о перехвате 11 украинских беспилотников над Ростовской областью в ночь на 25 марта. Про попадание в ГРЭС в информационной сводке военного ведомства упоминания нет.

Новочеркасская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга России. Она была введена в эксплуатацию в 1965 году. Станция расположена в городе Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону.