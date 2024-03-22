Премьер Японии хочет встречи с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида «по неуказанному каналу» передал запрос на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон. Она заявила, что одного желания встречи недостаточно, пока «не будет прорыва в отношениях» двух стран.

«Пока Япония враждебно настроена по отношению к Северной Корее и ущемляет наши суверенные права, мы будем рассматривать ее как врага, а не как друга. Премьер-министр должен знать, что он не сможет встретиться с руководством нашей страны только потому, что он этого хочет или просто потому, что он полон решимости», — сказала Ким Ё Чжон.