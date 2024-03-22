В бельгийском городе Хасселт произошли стычки между турками и сторонниками курдской военно-политической организации PKK на праздновании Новруза, сообщают турецкие СМИ.



По информации, курды разъезжали на машинах с флагами PKK и портретами основателя организации Абдуллы Оджалана, вызвав этим недовольство турок. Бельгийская полиция применила водометы для разгона участников беспорядка.

Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненный срок на турецком острове Имралы, был арестован турецкими спецслужбами в феврале 1999 г. в аэропорту Найроби за террористическую деятельность. Он направлялся в Нидерланды, где ему должны были предоставить политическое убежище.