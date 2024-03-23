Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 12:21

Российская экономика подвержена налетам «черных лебедей», таких как выход из строя до трети всех НПЗ в результате атак беспилотников, и неизвестно еще каким сюрпризам. Эта очевидная мысль прозвучала из журналистских уст в ходе пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной, на которой глава Центробанка объяснила, почему регулятор оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых. Мысль в итоге оказалась сверхпророческой по оперативности своей реализации: теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел спустя считанные часы после встречи Набиуллиной с прессой. Ну а затем, когда после выходных вернулась к работе Мосбиржа, валютный рынок наглядно продемонстрировал свою небезучастность к этому запредельному форс-мажору. На открытии торгов курс доллара превысил 93 рубля (плюс 0,5 рубля, или 0,53%) - впервые с 18 марта.

Необычно благостное, убаюкивающее по содержанию выступление председателя ЦБ неприятно контрастирует с последующими событиями. Впрочем, удивляться уже ничему не приходится. Увы, но пропасть между риторикой официальных лиц (из серии «в Багдаде все спокойно») и реальностью непреодолима. Начавшееся годы назад и форсированное в феврале 2022-го строительство гигантской матрицы, того иллюзорного мира, который власти выдают за подлинный, на сегодняшний день закончено. От здравого смысла остались жалкие ошметки. Эльвира Набиуллина, являясь госчиновником высшего звена, причем едва ли не самым адекватным, вольно или невольно приняла участие в этом навязанном Кремлем грандиозном спектакле, в этом процессе безудержной эскалации абсурда. Вероятно, страдая как человек и профессионал, испытывая когнитивный диссонанс, но сути дела это нисколько не меняет. Культивируемая властями модель откровенно аномальной, структурно перекошенной экономики стала объектом притяжения, лакомой мишенью для всевозможных «черных лебедей». Как известно, термин придумал американский математик и экономист Нассим Талеб в 2004 году. Он означает труднопрогнозируемое и редкое событие, которое имеет экстремально негативные последствия для экономики. Российскому государству удалось – абсолютно рукотворным образом – придать этому явлению статус обыденного, предсказуемого и частого.

Из того, о чем поведала публике Набиуллина, следует, что в стране сложилась вполне сносная ситуация с инфляцией, а с инвестиционной и потребительской активностью – просто блестящая. По оценкам ЦБ, с начала января устойчивые темпы текущего роста цен находятся в диапазоне 6,0–7,0% в пересчете на год. Базовая инфляция в феврале повысилась после двух месяцев снижения, но в первые недели марта вновь замедлилась. Причем по итогам года регулятор ожидает ее в коридоре 4-4,5%. Вопрос: на каком основании, если 1 июля будут проиндексированы тарифы ЖКХ, на величину от 4% до 15% в зависимости от региона? Не говоря уже о таких ограничителях, как дефицит бюджета, падение экспорта, санкционное давление и ожидаемое к лету подорожание бензина на АЗС. Отсутствие какого-либо позитива По словам главы ЦБ, после некоторого замедления в конце 2023 года рост экономической активности снова ускорился: «потребительские настроения находятся вблизи исторических максимумов, интерес граждан к крупным покупкам растет с декабря». В условиях высокой ключевой ставки такого обычно не происходит. На рекордный уровень вышла и инвестиционная активность, «экономика находится в инвестиционной фазе роста», поскольку полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы. Впрочем, признала Набиуллина, серьезной проблемой остается дефицит кадров. Безработица в январе упала до 2,7%, разрыв между спросом и предложением сохраняется, что способствует смещению рисков в сторону проинфляционных. Опять же, непонятно: откуда тогда возьмутся 4-4,5% инфляции к декабрю? Куда более близкая к реальности картина представлена в мартовском выпуске ежемесячной записки «Анализ макроэкономических тенденций», подготовленной в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Организация это сверхавторитетная, ее материалы направляются в том числе в аппарат правительства, в администрацию президента, Минэкономразвития, Минпромторг. Конечно, прямое сопоставление оценок ЦБ и ЦМАКП не вполне корректно, поскольку речь идет о структурах разного статуса и функционального назначения. Однако смысл в нем есть, поскольку эксперты ЦМАКП, в отличие от коллег из Банка России, указывают на предвестников рецессии в конце 2023-го - начале 2024 года. Контраст между двумя позициями очевиден.

«Данные о развитии отдельных секторов внушают изрядное напряжение - констатируют авторы. - Остановился рост потребления населения и, по-видимому, инвестиций, а экспорт товаров падает как в физическом, так и в стоимостном выражении... Отсутствие какого-либо «позитива» в динамике промышленности в последние месяцы налицо». Кроме того, намечается остановка «строительного бума», усиливается снижение инвестиций в машины и оборудование и, «похоже, возник дефицит импорта ряда видов комплектующих, сырья, запчастей, специфических расходных материалов». Годовая инфляция хоть и стабилизировалась, но на очень высоком уровне в 7,4-7,6%. В ЦМАКП все это связывают с исчерпанием прежних «идей роста» (инфраструктура, импортозамещение, ОПК, жилищное строительство), отчасти – с ужесточением условий кредитования вообще и ипотечного, отчасти – с наметившимся падением рентабельности в ряде отраслей промышленности. Между тем для ЦМАКП, где замглавой является Дмитрий Белоусов, брат первого вице-премьера Андрея Белоусова (основателя Центра), отнюдь не характерны подобные алармистские выводы. По словам экономиста, в прошлом замминистра энергетики РФ Владимира Милова, если даже такие закоренелые проправительственные оптимисты, «продавцы горячего воздуха», говорят, что все не очень хорошо, значит, в реальности все плохо. Коридор возможностей для властей сильно сужается. Этот год будет очень сложный, но следующий – намного мрачнее: и модель экономическую не удается нащупать, и инфляцию победить, и деньги в бюджете конечны, а ведь на них держится вся теплящаяся картинка роста. Что касается Набиуллиной, то она всегда выглядела человеком, который привык называть вещи своими именами. Но сегодняшняя ее оценка экономической ситуации неоправданно оптимистическая. Милов находит этому простое объяснение: уже восемь месяцев Центробанк проводит политику повышенной ставки, а результатов никаких. Экономика охлаждается, инфляция не падает, и это надо как-то объяснять общественности.

Проблемы с НПЗ и иностранными банками Стая «черных лебедей» разрастается, едва ли не ежедневно пополняясь новыми особями и в последнее время сосредоточившись на сферах сырьевого экспорта и нефтепереработки. Так, вслед за компанией RelianceIndustries все остальные индийские НПЗ (как частные, так и государственные) отказались принимать российскую нефть с танкеров «Совкомфлота», пишет Bloomberg. В итоге цены и, соответственно, доходы в бюджет будут снижаться. Правительство разрешило нефтяникам повысить скидки: дисконт российского сорта Urals к североморскому Brent при расчете налогов увеличен с $15 на баррель до $20 на баррель на весь 2024 год. Похоже, не идут на убыль и атаки украинских беспилотников на НПЗ в европейской части страны. Результатом одной из последних стало возгорание колонны первичной переработки нефти на Новокуйбышевском заводе в Самарской области (6,7 млн тонн в год, или 3,6% всех мощностей сектора).

Специалисты не без оснований бьют тревогу. Как заметили в экономическом департаменте Института энергетики и финансов (ИЭФ), отрасль в 2024 году подверглась двойному удару. Это санкции и атаки дронов: первые затрудняют проведение ремонтов НПЗ - плановых и внеплановых, вторые увеличивают число повреждений. Проблема в том, что еще с советских времен оборудование для отечественных НПЗ закупалось за рубежом, и сегодня доля импортной техники превышает 50%. И пока неизвестно, удастся ли найти замену тому, что выведено из строя. Решением видится обратный инжиниринг, то есть разработка полных аналогов западных устройств, но на него уйдут годы. А параллельный импорт осложнен тем, что комплектующие требуются нетиповые и редкие, и достать их, по сути, неоткуда. Сегодня не менее 13% от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти на российских НПЗ находятся в режиме аварийного простоя, подсчитали в Reuters. Прямым следствием этого явилось, по данным Росстата, сокращение производства высококачественного моторного топлива (бензина и солярки), а также рост биржевых цен на него: в пределах 3% в первом случае, и в пределах 2% – во втором. Еще один значимый сюжет из разряда «все хорошо, прекрасная маркиза» связан с отказом банков «дружественных» государств иметь дело с российскими контрагентами из-за угрозы вторичных санкций. На днях несколько кредитных организаций Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ, хотя ранее транзакции вполне успешно совершались и в китайских дензнаках, и в рублях. Ситуация затрагивает сердцевину двусторонней торговли, ее стержневой механизм, основанный на взаимных расчетах. В число «отказников» вошли Ping AnBank и Bank of Ningbo (13-е и 15-е места в стране по капитализации), а также шесть кредитных структур меньшего калибра - Great Wall West China, Dongguan RuralCommercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial и China Zheshang.