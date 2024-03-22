Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана провели расследование, в результате которого был задержан гражданин Азербайджанской Республики Аскеров Бахруз Алимамед оглу (1988 г.р.), проживающий в городе Мурманске Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении СГБ.

Отмечается, что Аскеров подозревается в организации теракта. В СГБ выяснили, что мужчина создал сообщество из граждан Азербайджана, которым поручил совершить покушение на главу Исполнительной власти Ленкорани.

Другой целью террористов был иностранный гражданин, работающий учителем английского языка.

Для своих «подопечных» Аскеров намеревался организовать боевую подготовку на территории неназванного третьего государства. Однако претворить эти планы в жизнь он так и не успел.

Бахруз Аскеров был задержан и привлечен к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1 (подготовка к теракту) УК Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.