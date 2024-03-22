ВСУ повредили разведывательный корабль России

В результате атаки украинских войск на полуостров Крым был поврежден разведывательный корабль "Иван Хурс", сообщает ASTRA со ссылкой на источники.

В ночь с 23 на 24 марта по Севастополю было запущено 18 ракет. Россияне смогли сбить 11 из них.

"Повреждены в/ч на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал" и разведывательный корабль "Иван Хурс". По данным источников ASTRA, в "Ивана Хурса" попали сразу 2 ракеты. О пострадавших неизвестно", - пишет издание.