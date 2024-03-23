Кадровые изменения в руководящем составе ВСУ

Генерал-майор Украины Виктор Николюк сложил с себя полномочия командующего подготовки Сухопутных войск ВСУ. Об этом он сообщил в Facebook.

Генерал также написал, что планирует возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта.

"Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", - добавил он.