Теракт в «Крокусе» мог случиться раньше

Предполагается, что изначально теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске планировался на концертах популярных российских артистов SHAMANa или Григория Лепса. Такие выводы делают журналисты «Известий», ссылаясь на полученную информацию от своих источников.

Согласно данным, один из подозреваемых был замечен в здании «Крокуса» 7 марта. Отмечается, что тот мог разведывать обстановку и изучать здание. На тот момент ближайшие концерты как раз планировались у Ярослава Дронова (SHAMAN) и Григория Лепса.

«Не исключено, что теракт планировался на один из ближайших дней после 7 марта. Тогда 8 числа в «Крокусе» давал концерт Григорий Лепс, 9—11 марта — SHAMAN», — сообщает источник «Известий». Он же отметил, что один из подозреваемых террористов, устроивших теракт в «Крокусе», именно 7 числа был в помещении концертного зала. Вероятно, тот мог изучать планировку помещения и готовиться к совершению атаки в ближайшее время.

«К тому моменту, судя по всему, были завербованы и остальные непосредственные участники теракта», — отмечают журналисты.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта во время концерта «Пикник». В результате 144 человека погибли, почти 200 были ранены. В настоящий момент четверо подозреваемых помещены в СИЗО.