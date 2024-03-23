Взрывы в Киеве: есть пострадавшие видео; обновлено 13:22

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела города.

Он также отметил, что в результате падения обломков ракеты разрушено нежилое трехэтажное здание.

***12:46

В Киеве прозвучали взрывы, поврежден жилой дом.

Сообщается, что Россия атаковала город баллистическими ракетами.

Также стало известно о мощном взрыве в районе аэропорта Жуляны.