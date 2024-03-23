Взрывы в Киеве: есть пострадавшие видео; обновлено 13:22
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела города.
Он также отметил, что в результате падения обломков ракеты разрушено нежилое трехэтажное здание.
***12:46
В Киеве прозвучали взрывы, поврежден жилой дом.
Сообщается, что Россия атаковала город баллистическими ракетами.
Также стало известно о мощном взрыве в районе аэропорта Жуляны.
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