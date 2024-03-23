Албания получит азербайджанский газ

Албания в 2026 году планирует начать использовать азербайджанский природный газ для собственных нужд. С этой целью разрабатываются планы по развитию необходимой газораспределительной инфраструктуры, сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

«Посредством существующей инфраструктуры, такой как Трансадриатический трубопровод (TAP), осуществляется диверсификация источников энергии Албании и снижение ее зависимости от гидроэнергетики. Основная роль TAP в Албании заключается в содействии транзиту газа из Азербайджана на европейские рынки, включая Италию», – отмечает S&P.

Ежегодные поставки азербайджанского газа в Албанию ожидаются в объеме около 200 млн кубометров. Таким образом, это совпадет с периодом первого этапа расширения Трансадриатического газопровода до дополнительных 1,2 млрд кубометров, из которых 1 млрд кубометров предназначены для Италии.

Таким образом, Албания будет девятым поставщиком природного газа из Азербайджана после Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Венгрии и Сербии. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана. Это Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словакия и Северная Македония.