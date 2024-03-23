Израиль и ХАМАС никак не договорятся

Радикальная группировка ХАМАС отвергла предложение об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников, утверждают иранские СМИ.

"Никакого обмена в условиях израильской войны и осады Газы", - приводят в понедельник иранские СМИ слова представителя ХАМАС, пожелавшего остаться неназванным.

"Мы уже объясняли нашу позицию и не отступим от нее", - заявил представитель радикальной группировки.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Израиль дал согласие на предложение США об обмене заключенными и заложниками с ХАМАС и ждет ответа от группировки.

По сообщению CNN, Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Оно предполагает освобождение около 700 палестинских заключенных, в том числе 100 отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.