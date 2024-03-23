Сельджан Махсудова завоевала историческую лицензию на Олимпиаду в Париж

Азербайджанская спортсменка Сельджан Махсудова завоевала олимпийскую лицензию для участия на Играх-2024 в Париже.

Таким образом, Азербайджан впервые в истории будет представлен на Олимпиаде в соревнованиях по прыжкам на батуте!

Это 11-я олимпийская лицензия Азербайджана для выступления в Париже.

Ранее путевки на Олимпиаду завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, свыше 92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрат Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг) и Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг) и Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг).