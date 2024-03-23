В Ереване собрали силовиков

Постоянная парламентская Комиссия Армении по обороне и безопасности 25 марта созвала внеочередное заседание, сообщают СМИ.

Заседание проходит при участии министра обороны Сурена Папикяна, директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна и министра внутренних дел Ваге Казаряна. Оно проходит в закрытом режиме по просьбе главы оборонного ведомства.

Перед началом закрытого заседания Папикян выступил с коротким вступительным словом, сообщив, что в 2023 году на пять программ Минобороны из госбюджета было выделено 526,47 млрд драмов (1,3 млрд долларов), реализация бюджетного финансирования составила 99,8%.