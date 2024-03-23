Медведев: Причастные к теракту заслуживают смерти
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что все исполнители и организаторы теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" заслуживают смерти.
"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - написал он в своем Telegram-канале.
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