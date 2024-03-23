Погода на завтра

26 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром и вечером местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер усилится днем, вечером сменится на северо-западный, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах есть вероятность ливней и града. Днем западный ветер усилится в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.