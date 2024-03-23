После Москвы боевики ждут новых приказов наша корреспонденция
Пять лет назад поддержанные Соединенными Штатами курды и арабское ополчение вышвырнули боевиков «Исламского государства» из остающихся за ним плацдармов в восточной Сирии. С тех пор их халифат в Ираке и Сирии раскололся на мелкие группы чисто террористического характера, которые подобно метастазам расползлись по разным континентам — от Западной Африки до Юго-Восточной Азии.
Сейчас ИГИЛ, основные ячейки которого находятся в Афганистане, Пакистане и Иране, намерен приступить к масштабным терактам в Европе и Америке. «Угроза ИГИЛ является предметом нашей чрезвычайной озабоченности, - говорит директор Национальной разведки США Эврил Хейнз. - Большинство нападений было совершено террористами ИГИЛ за пределами Афганистана».
Самые крупные теракты исламских фанатиков были совершены в театре Батаклан в Париже в ноябре 2015 года и в британском Манчестере в мае 2017 года. Но с тех пор их террористическая активность возросла, хотя она и стала осуществляться более мелкими группами. В минувшем июле Германия совместно с Нидерландами арестовали семерых таджиков, туркменов и киргизов, которые готовили теракты на территории Германии. Три террориста, также захваченные в Германии, собирались совершить нападение на всемирно известный Кельнский собор в канун Нового года 2023 года. Трое были задержаны в декабре 2024 года в Австрии и один в Германии — было доказано, что они действовали по приказу ИГИЛ. В январе нападавшие в масках атаковали Романо-католическую церковь в Стамбуле и ИГИЛ взял ответственность за этот теракт на себя. Турецкие спецслужбы арестовали тогда 47 человек, большинство которых были гражданами стран Центральной Азии.
«ИГИЛ-К» сейчас рекрутирует в основном неопытных бойцов в Европе, которые действуют в его интересах, - говорит американским конгрессменам Кристин Абизайид, глава Национального антитеррористического центра.
Ее слова целиком подтверждаются видео допросов террористов, осуществивших нападение на «Крокус Сити Холл», что было самым крупным терактом в России за последние 20 лет. Выглядевшие как профессиональные боевики в то время как они расстреливали из автоматов беспомощных людей в концертном зале, во время допросов эти нелюди дрожали всем телом, пускали слюну и блеяли что-то на очень плохом русском.
Дэниэль Баймен, эксперт по контртерроризму Джорджтаунского университета в Вашингтоне, говорит, что ИГИЛ намеренно вербует бедных жителей стран Центральной Азии и Кавказа, чтобы те служили его орудием.
Колин Кларк, аналитик по вопросам борьбы с терроризмом Soufan Group, консалтинговой группы из Нью-Йорка, считает, что эти выходцы из Средней Азии могли радикализироваться сами по себе с помощью исламских проповедников или по указке «учителей» из ИГИЛ и им была предназначена миссия не только совершать теракты, но и обеспечивать логистические задачи, хранить в тайниках оружие и обеспечивать связь с «центром». Американские эксперты предполагают, что после теракта в «Крокус Сити Холл» другие вспомогательные участники этого теракта затаились, попрятались по норам и ждут новых указаний. Сейчас эксперты США пытаются определить, были ли арестованные после теракта индивидуумы специально засланы в Россию для осуществления этой акции или они были «спящими агентами», которые дожидались приказа на начало активации своих ячеек.
Эти же аналитики считают, что дирижеры террористических банд вдохновлены «успехом» их акции в Москве, независимо от того, что убийцы были арестованы, и теперь намерены расширить свой диапазон действия на страны Западной Европы, прежде всего на Францию, Бельгию и Великобританию, которые уже были их мишенями в прошлом.
«Я чрезвычайно беспокоюсь за летние Олимпийские игры в Париже. — говорит Эдмун Фиттон-Браун, в прошлом глава контртеррористического подразделения ООН, теперь эксперт Counter Extremism Project, международной организации, действующей в США, Германии и других странах. — Это была бы для террористов премиальная цель номер один».