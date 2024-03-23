Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:10

Пять лет назад поддержанные Соединенными Штатами курды и арабское ополчение вышвырнули боевиков «Исламского государства» из остающихся за ним плацдармов в восточной Сирии. С тех пор их халифат в Ираке и Сирии раскололся на мелкие группы чисто террористического характера, которые подобно метастазам расползлись по разным континентам — от Западной Африки до Юго-Восточной Азии. Сейчас ИГИЛ, основные ячейки которого находятся в Афганистане, Пакистане и Иране, намерен приступить к масштабным терактам в Европе и Америке. «Угроза ИГИЛ является предметом нашей чрезвычайной озабоченности, - говорит директор Национальной разведки США Эврил Хейнз. - Большинство нападений было совершено террористами ИГИЛ за пределами Афганистана».

Самые крупные теракты исламских фанатиков были совершены в театре Батаклан в Париже в ноябре 2015 года и в британском Манчестере в мае 2017 года. Но с тех пор их террористическая активность возросла, хотя она и стала осуществляться более мелкими группами. В минувшем июле Германия совместно с Нидерландами арестовали семерых таджиков, туркменов и киргизов, которые готовили теракты на территории Германии. Три террориста, также захваченные в Германии, собирались совершить нападение на всемирно известный Кельнский собор в канун Нового года 2023 года. Трое были задержаны в декабре 2024 года в Австрии и один в Германии — было доказано, что они действовали по приказу ИГИЛ. В январе нападавшие в масках атаковали Романо-католическую церковь в Стамбуле и ИГИЛ взял ответственность за этот теракт на себя. Турецкие спецслужбы арестовали тогда 47 человек, большинство которых были гражданами стран Центральной Азии. «ИГИЛ-К» сейчас рекрутирует в основном неопытных бойцов в Европе, которые действуют в его интересах, - говорит американским конгрессменам Кристин Абизайид, глава Национального антитеррористического центра. Ее слова целиком подтверждаются видео допросов террористов, осуществивших нападение на «Крокус Сити Холл», что было самым крупным терактом в России за последние 20 лет. Выглядевшие как профессиональные боевики в то время как они расстреливали из автоматов беспомощных людей в концертном зале, во время допросов эти нелюди дрожали всем телом, пускали слюну и блеяли что-то на очень плохом русском.