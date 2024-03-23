Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Армению с официальным визитом.

В рамках визита в Ереван Ираклий Кобахидзе встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном в формате тет-а-тет. Далее ожидаются переговоры в расширенном составе. По итогам встреч премьер-министры выступят с совместными заявлениями для СМИ.

В составе делегации, возглавляемой премьер-министром Грузии, первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили и другие.