В Москве эвакуировали больницу, где лежат пострадавшие в теракте в «Крокусе»

Более 900 человек эвакуировано из консультативно-диагностического центра «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н. И. Пирогова из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС.

По данным Mash, в больнице лежат пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холл». Письмо о возможном подрыве пришло на почту медицинского учреждения, в нем сообщалось о фосфорных взрывных устройствах с таймером на 40 минут, которые лежат в рюкзаках на этажах здания.

В свою очередь, директор НМХЦ подтвердил РИА Новости, что все пациенты и работники больницы отведены на безопасное расстояние, а на месте работают спецслужбы.

Всего по состоянию на полдень 25 марта число погибших в результате нападения террористов на «Крокус» увеличилось до 144 человек. Также 97 человек остаются в больницах. В общей сложности ранения, травмы и ожоги получили около 180 человек. Несколько десятков человек все еще находятся в списках пропавших без вести, около 100 тел до сих пор не опознаны.