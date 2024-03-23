Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:08

Правоохранительные органы Армении арестовали десятки членов военизированной группировки, планировавшей совершить вооруженную провокацию в Юхары Эскипара - одном из оккупированных эксклавных сел Газахского района Азербайджана. Группировка, называющая себя «Боевое братство», активизировалась после того, как Никол Пашинян начал подготовку к возвращению Азербайджану четырех населенных пунктов. Ее участники заявили, что прибегнут к вооруженному сопротивлению, чтобы воспрепятствовать планам премьер-министра Армении, и проведут в селе Юхары Эскипара «военные учения».

После того как «боевые братья» не отреагировали на предупреждение правоохранительных органов Армении воздерживаться от провокаций, полиция начала аресты членов группировки. 23 и 24 марта около пятидесяти членов «Боевого братства» были задержаны по подозрению в незаконном хранении оружия. В представительстве организации сообщили, что несмотря на аресты, группе боевиков удалось проникнуть в село Юхары Эскипара, где полиция арестовала еще трех членов организации. На что Грант Тер-Абраамян, лидер «Боевого братства», заявил, что никакие аресты не смогут им помешать. Как сообщалось, в день арестов «боевых братьев» произошло вооруженное нападение на одно из отделений полиции Еревана. После того как спецназу СНБ Армении удалось нейтрализовать нападавших, было объявлено, что они являются членами другой радикальной армянской группировки, «Сасна Црер». Хотя мотивы боевиков пока неясны, предполагается, что ими руководили силы, стремящиеся не допустить возвращения в состав Азербайджана четырех сел Газахского района.

Напомним, что группировка «Боевое братство» была основана в Армении в 2005 году ветеранами Первой Карабахской войны, а позднее к ней присоединились некоторые участники Второй Карабахской войны. «Боевое братство» - вторая по счету организация, созданная армянскими военными. Ранее на слуху была организация «Еркрапа», члены которой участвовали в 44-дневной войне. Но в настоящее время она в значительной степени утратила свое влияние и поддерживает действующую власть. Следует отметить, что организация «Боевое братство», состоящая в основном из ветеранов войн в Афганистане и Чечне, действует и в России. Более того, она имеет в Армении одноименный «филиал», действующий в статусе юридического лица. Тем не менее уже объявлено, что между российским «Боевым братством» и членами группировки, планирующей провести вооруженную подготовку в селе Юхары Эскипара, никакой связи нет. Геннадий Шорохов, заместитель председателя российских «боевых братьев», отметил, что «с коллегами и боевыми братьями в Армении у «воинов-афганцев» России всегда были теплые и доверительные отношения». «Мы постоянно на связи с нашими братьями в Армении и точно знаем, что к тревожным событиям, которые сегодня произошли в Ереване (имеется в виду нападение на одно из отделений полиции Еревана – ред.), они не имеют никакого отношения», — отметил Шорохов.

Армен Мхитарян, руководитель организации ветеранов Афганистана в Армении, то есть «филиала» российского «Боевого братства», также заявил, что группа, планирующая совершить противоправные действия, никакого отношения к ним не имеет. «Речь идет о самопровозглашенной организации без статуса юридического лица, которая не имеет и никак не связана с ветеранским движением «воинов-афганцев» и нашим «Боевым братством» в Армении», — подчеркнул Мхитарян. Напомним, в начале марта официальный Баку потребовал немедленно освободить села Газахского района Юхары Эскипара, Хейримли, Гызылхаджилы и Баганис Айрым, оккупированные в начале 90-х годов ХХ века. После чего премьер-министр Армении провел пресс-конференцию, на которой заявил, что возвращение населенных пунктов неизбежно. Затем Пашинян посетил граничащие с Азербайджаном села Тавушской области и попытался «подготовить» местных жителей к предстоящим событиям, предупредив сельчан, что отказ вернуть Азербайджану села приведет к войне.