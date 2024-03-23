МЧС предупреждает

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями на территории республики.

В связи с ожидаемым сильным ветром гражданам рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, в связи с ожидаемыми паводками на некоторых реках рекомендуется держаться подальше от мест, подверженных затоплению, а при столкновении с подобной угрозой взобраться на близлежащую высоту.

В случае опасности следует обратиться по телефону горячей линии ведомства "112".

Напомним, что по информации Национальной гидрометеорологической службы, на территории Азербайджана до 27 марта прогнозируется дождливая погода, паводки и сильный ветер.