Кыргызам советуют не ездить в Россию

МИД Кыргызстана просит граждан, не имеющих для этого веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу, которые приняты после теракта в Подмосковье. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

В заявлении МИД говорится о том, что гражданам, запланировавшим поездку, нужно заранее проверить наличие ограничений на въезд на сайте МВД РФ; пребывающим на территории России гражданам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей и т.д.

Отметим, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 144 человека, трое из которых - дети. Пострадали 182 человека.