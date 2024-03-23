FIFA Series 2024: Азербайджан принимает Болгарию

Сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова сборная Азербайджана по футболу проведет свой второй матч в рамках FIFA Series 2024.

Соперник – сборная Болгарии. Игра начнется в 20:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Эстонии во главе с Кристо Товером.

В другом матче в Баку в эти минуты играют Танзания и Монголия. Матч проходит на арене Liv Bona Dea (новое название «Далга Арены»).

Напомним, три дня назад сборная Азербайджана обыграла Монголию со счетом 1:0, а Болгария – Танзанию – 1:0.

Что такое FIFA Series 2024? Это пилотный проект Международной федерации футбольных ассоциаций. В дальнейшем проводить матчи проекта планируется в марте каждого четного года.

FIFA Series - это товарищеские игры, в которых участвуют национальные команды разных конфедераций. В соответствии с решением, принятым Советом ФИФА в декабре 2022 года, а также в соответствии со «Стратегическими целями глобальной игры: 2023–2027-е годы» FIFA Series представляет собой товарищеские встречи с участием сборных, которые обычно не имеют возможности играть друг с другом. Конечная цель - обеспечить большее международное футбольное взаимодействие, внося конкретный вклад в глобальное развитие футбола.

В нынешней пилотной версии 24 сборные проводят по два матча - в Азербайджане, Алжире, Египте, Саудовской Аравии и Шри-Ланке. В число 24 сборных входят сборные всех шести конфедераций: девять команд из Африки, пять – из Азии, четыре – из Европы, три – из Океании, две – из Северной и Центральной Америки, одна – из Южной Америки. Всего запланировано 24 матча.