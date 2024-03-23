МВД Армении о теракте в Ереване

Вооруженные боевыми гранатами люди, которые в воскресенье ворвались в полицейский участок в Ереване, по предварительным данным, состоят в партии "Национально-демократический полюс" (НДП), которая известна своими радикальными и русофобскими взглядами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян.

"Могу сказать, что, по нашей информации, они являются членами "Национально-демократического полюса", - отметил он.

НДП является радикальной партией, которая известна своими русофобскими взглядами. Почти все лидеры этой организации состояли в группе "Сасна црер", которая в июле 2016 года атаковала здание полка полиции в центре Еревана и убила трех полицейских.