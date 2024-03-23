Германия задумалась о «ядерном клубе»

Правительство Германии начало задумываться о приобретении собственного ядерного оружия. Такую возможность стали рассматривать из-за повышения шансов на возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На данный момент лидируют два сценария – подписание гарантий безопасности с Британией и Францией или покупка у Соединенных Штатов около тысячи ядерных боеголовок, чтобы стать ядерной державой. Первый вариант эксперты считают более реалистичным.

Немецкие политики и лидеры общественного мнения настаивают, что ФРГ необходимо обеспечить безопасность государства без привязки к США.