Риши Сунак опасается Китая

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой "вызов, определяющий эпоху". Об этом сообщает The Independent.

"Мы очень четко понимаем, что ситуация сейчас такова, что Китай ведет себя все более напористо за границей и авторитарно дома, и это представляет собой вызов, определяющий эпоху, а также величайшую государственную угрозу нашей экономической безопасности. Поэтому правильно, что мы принимаем меры по защите себя, что мы и делаем", - заявил он.