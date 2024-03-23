Совбез ООН впервые потребовал прекращения огня

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе во время Рамадана и немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников. США воздержались и не наложили вето.

Это может резко ухудшить отношения Вашингтона и Израиля. Ранее Нетаньяху пригрозил отменить поездку израильской делегации в Вашингтон, если США не наложат вето на сегодняшнюю резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа без освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.