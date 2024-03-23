Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:34

Как-то раз ваш покорный слуга решил написать статью о том, как практически бесследно, в никуда, исчезло такое исключительно раскрученное в прошлые годы явление, как исламистский террор. Все мы помним времена, когда именно джихадистские группировки оценивались всем миром как главная военная угроза. Продолжалось это десятилетиями, а кульминацией войны неформальных группировок с государственными системами стало утро 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда были атакованы башни-близнецы. После чего была серия многочисленных войн в Афганистане, Ираке, Сирии, на Северном Кавказе, были взрывы и теракты в крупнейших мегаполисах Европы, США, России... Никто не мог с этим ничего поделать, и человечеству, пережившему Вторую мировую войну, стало искренне казаться, что свирепые бородачи, убивающие по несколько сот человек в год, – и есть наиглавнейшая угроза цивилизации.

А потом вдруг все это куда-то исчезло Примерно с 2019 года никто ни про какие исламистские группировки даже не вспоминал. В период коронавируса исламистский террор вообще пропал без следа, а названия «ИГИЛ» или «Аль-Каеда» стали звучать, как отголоски далекого прошлого. Примерно так же в Италии вспоминают сегодня опасную марксистскую группировку «Красные бригады», терроризировавшую страну в 70-80-е годы прошлого века. А с февраля 2022 года, когда началась война в Украине, напомнившая европейцам и американцам, что бывает, когда воюют не партизаны в шлепанцах, а индустриально развитые страны, казалось, что грозная репутация радикального ислама окончательно обесценилась. И не без оснований казалось. Ведь на фоне украинского кошмара, где за неделю убивают примерно столько же людей, сколько от рук исламских террористов гибнет за пять лет, стало понятно, что такое настоящая угроза и насколько мелочным и глупым было человечество, считая ИГИЛ и Аль-Каеду проблемой №1. Угасание исламского терроризма, начавшееся задолго до войны в Украине, могло быть связано с двумя факторами. Первый – это война в Сирии, в которую, как в гигантскую воронку, втянуло подавляющее большинство религиозных фанатиков со всего мира. Самые отчаянные из них, самые боеспособные и пассионарные либо погибли в Дамаске, Алеппо и Хомсе, либо в конечном итоге остались жить в провинции Идлиб, контролируемой оппозицией.

Второе – это, возможно, угасание пассионарности ислама, его переход в ранг ритуальной религии, как это случилось с христианством. Ислам моложе христианства на 600 лет, но сейчас время идет быстрее и, возможно, ислам уже готов к выходу на пенсию. Символом смены эпох стал фильм английского режиссера Ридли Скотта «Совокупность лжи», в котором Лео Ди Каприо играл агента ЦРУ, разыскивающего в Иордании одного из полевых командиров джихадистского подполья. Фильм, который в 2007 году был невероятно актуальным, в сентябре 2023 года был вообще не о чем. Все эти тезисы и аргументы должны были стать основой для моей статьи о процессе угасания исламского террора, которая была уже практически готова. О них снова говорят, их вновь боятся Но 5 октября, на мое счастье, всплыла другая тема, иначе ваш покорный слуга крепко бы сел в лужу. Поскольку утром седьмого октября боевики ХАМАС под лозунгами ислама и палестинского самоопределения напали на Израиль, сделав абсолютно неактуальной мою неопубликованную статью о закате исламского терроризма. Весь исламский мир однозначно поддержал ХАМАС, христианский – 50 на 50, а буддистам, индуистам и синтоистам вообще на все плевать. В европейских и американских городах вновь зазвучали лозунги о священной войне, спецслужбы начали предупреждать свои правительства об активизации подполья, вновь закипели страсти в арабских общинах крупных европейских городов, местные муллы снова стали призывать паству готовиться к джихаду, но теперь уже на улицах городов Старого Света…

Ну, а теракт в московском «Крокус-холле» вернул ИГИЛ в повестку дня – о них снова говорят, их вновь боятся. Словом, исламский террор вернулся, и ИГИЛ уже не отголосок прошлого, как «Красные бригады» или какая-нибудь перуанская «Сандера луминоса», а реалия нашего времени. Видимо, пора пересмотреть фильм Ридли Скотта и Лео Ди Каприо, поскольку теперь это знание точно пригодится. Ну и вопрос №1: действительно ли теракт в «Крокус-холле» был совершен по заказу ИГИЛ? Каждый отвечает по мере своих интересов. Россия не отрицает, что исполнители теракта – исламисты из Таджикистана, но при этом настаивает, что заказали его украинцы. Есть ли какие-то подтверждения этой версии, или мы должны верить в это только потому, что Москва никогда не врет? А если нет доказательств, то инициаторами теракта с таким же успехом можно назвать США, НАТО, ЕС или кого-то еще из списка стран, которые проводят политику, не нравящуюся Москве. Другая крайность – это украинцы, свято верящие, что теракт организовал Путин для эскалации войны. Но, господа, о какой эскалации идет речь? Куда дальше?! И что вообще делал Путин последние два года, как не бил ракетами, бомбами, дронами и снарядами по украинских городам и инфраструктуре?

И потом: на чем вообще основаны обе эти крайности - что российская, что украинская? Почему бы не допустить самое простое и одновременно наиболее реалистичное из всех возможных объяснений? А именно, что теракт был действительно организован и совершен людьми ИГИЛ? Исламисты накопили огромный опыт террористических атак в самых разных точках земного шара. Если уж им удалось совершить масштабный теракт в Париже, захватить в Москве актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост», отбить у Башара Асада почти половину Сирии (взять под контроль всю Сирию им не дал воздушный терроризм России), захватить целые регионы в Ираке, в том числе миллионный Мосул, то, уж поверьте, найти четырех идиотов, готовых расстрелять пару сотен человек в московском торговом центре, они точно могли. Что же касается мотивации, то у исламистов ее никак не меньше, чем у украинцев. Взасос дружить с Ираном и Талибаном Напомню: Россия воевала с мусульманами в Сирии, где помогла сектанту-еретику Башару Асаду удержаться у власти и убила десятки тысяч мусульман - как вооруженных фанатиков, так и мирных граждан.