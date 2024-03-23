Главе Boeing указали на дверь

Череда скандалов, проверок и технических проблем, последовавших за инцидентом с самолетом 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, вылилась в ожидаемые кадровые перестановки в Boeing. Авиаконцерн объявил об уходе в конце года президента и генерального директора компании Дэвида Калхуна.

Вместе с этим стало известно о немедленной отставке главы коммерческого авиационного бизнеса и о смене председателя совета директоров по окончании срока его полномочий.

Дэвид Калхун стал президентом и генеральным директором Boeing в январе 2020 года. Его назначали для того, чтобы вывести американский концерн из затяжного кризиса, вызванного двумя катастрофами самолетов 737 MAX.

В октябре 2018 года разбился самолет авиакомпании Lion Air в Индонезии, а в марте 2019-го —авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Погибли в общей сложности 346 человек.

После второй катастрофы регуляторы разных стран приостановили эксплуатацию 737 MAX. К эксплуатации эти самолеты допустили только в начале 2021 года, а сам Boeing из-за пошатнувшейся репутации проиграл конкуренцию на рынке своему вечному конкуренту — европейскому Airbus.