Эмомали Рахмон призвал не порочить имя таджикского народа

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал постыдным и ужасным теракт в "Крокус Сити Холле" и призвал таджикистанцев уделять внимание воспитанию детей, чтобы уберечь их от совершения таких поступков и не порочить имя таджикского народа.

"Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей", - сказал он, выступая на открытии празднования Новруза в Душанбе.

Президент отметил, что граждане должны "беречь подростков и молодежь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений и не допустить, чтобы дети опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей".