Российские бомбы падают на своих

Российские самолеты уронили еще две авиабомбы в Белгородской области, пишет ASTRA со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что 22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Казинка этого же округа.

За последние двое суток местные паблики сообщали о двух аналогичных боеприпасах, упавших в Белгородской области. Один из них был найден в Ракитянском районе рядом с селом Введенская Готня, на данный момент авиабомба изъята и уничтожена, сообщает региональный оперштаб.