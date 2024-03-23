ХАМАС готов

Движение ХАМАС готово участвовать в обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в свете принятия Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о временном прекращении огня в анклаве. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале движения.

"ХАМАС приветствует призыв СБ ООН к немедленному перемирию и подчеркивает необходимость ввести постоянный режим прекращения огня, вывести все израильские войска из Газы и вернуть перемещенных лиц в места их проживания. Мы подтверждаем, что готовы немедленно принять участие в обмене пленными, который приведет к освобождению заложников и палестинских заключенных", - говорится в документе. В ХАМАС также призвали СБ "оказать давление на Израиль, чтобы тот соблюдал принятую резолюцию о прекращении огня и прекратил войну", и поблагодарили страны, принявшие участие в подготовке документа, "за поддержку палестинского народа".

25 марта СБ ООН принял подготовленный десятью непостоянными членами СБ проект резолюции, которая содержит требование прекратить огонь в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамазан.