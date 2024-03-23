Армянский коньяк под запретом

Главный государственный санитарный врач Беларуси ввел запрет на продукцию «Араратского коньячного завода». Об этом сообщает пресс-служба санстанции.

«Запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь, реализация, хранение, транспортировка, использование пищевой продукции производства ООО "Араратский коньячный завод", Республика Армения, в связи с выявлением несоответствия пищевой продукции в части обнаружения в продукции красителей», — говорится в сообщении.

В документе указано, что продукцию завода должны изъять из торговли и утилизировать.