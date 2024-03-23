Украинская разведка воюет против ЧВК «Вагнер» в Судане. Об этом говорится в репортаже французского канала LCI.

Это первое публичное появление участников украинской спецоперации против российской частной военной кампании в Африке. Бойцы ГУР были переброшены туда летом 2022 года. Они атакуют колонны ЧВК, уничтожают грузовики с БК и топливом.

Разведчики рассказывают, что обучают местных проведению подобных операций. На это уходит около полутора месяцев, после чего подготовленные суданцы могут самостоятельно атаковать «вагнеровцев».

Судан является перевалочной базой, откуда Россия вывозит ресурсы через Красное море.