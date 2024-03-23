МИД России обвинил США в аморальности

Заявление Белого дома об отказе помогать России после теракта в «Крокус Сити Холле» является аморальным поведением. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Демонстративное аморальное поведение — это стало новой нормальностью в либеральных демократиях», — написала она.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление Джона Кирби, одного из координаторов внутри Белого дома при президенте Джо Байдене.