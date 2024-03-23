Путин: Мы знаем, чьими руками был совершен теракт

Мы знаем, чьими руками был совершен теракт в «Крокусе», нас интересует заказчик, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле»

«Теракт был совершен руками радикальных исламистов, но России предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте. Это акция устрашения. Сразу возникает вопрос, кому это выгодно. Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось.

Отсюда и попытки закрепиться на наших приграничных территориях. Попытки ракетных ударов по Крымскому мосту. В этот ряд логично вписываются и кровавый теракт в Москве. Цель — показать, что для киевского режима не все потеряно. Нужно следовать западным кураторам и воевать до последнего украинца, а также создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом издании», - заявил он.