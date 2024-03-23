Боррель за снятие антииранских санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на необходимость снятия с Ирана санкций и назвал завершение переговоров по иранской ядерной программе приоритетом ЕС. Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Хосейном Амиром Абдоллахианом, сообщает МИД Ирана.

"Боррель, заявив, что завершение переговоров по ядерной программе по-прежнему остается приоритетом Европейского союза, указал на необходимость снятия санкций и следования переговорам", - сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

"Иран полон решимости продолжать конструктивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии [МАГАТЭ] и имеет серьезные ожидания, что западные стороны будут полностью соблюдать свои обязательства в отношении переговоров по ядерной программе и снятию [с Ирана] санкций", - отметил Абдоллахиан, комментируя продолжающиеся встречи и консультации между замглавы МИД Исламской Республики Али Багери Кани и координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Мора.