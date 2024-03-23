Армянский депутат: До начала 90-х там были азербайджанские села

Заявление о сдаче четырех сел Тавушской области само по себе абсурдно. Об этом заявил депутат правящей фракции Армении "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.

"В Тавуше нет сел с азербайджанскими названиями. Речь идет о территориях, прилегающих к тавушским селам, где до 1991-92 годов были азербайджанские села. Никто этого не опровергает", - сказал Алексанян в интервью ОТА.

По его словам, в военной ситуации в некоторых случаях в условиях неразберихи сформировалась линия соприкосновения, а не государственная граница, что чревато опасностями. Он не согласился с определением "сдача" или "передача" территорий Азербайджану, а заявил о необходимости "встать на государственной границе".