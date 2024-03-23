Взрывы в Пакистане

О взрывах и перестрелках в южной части аэропорта в городе Кеч (Белуджистан) сообщают СМИ.

В этой же провинции находится база ВМС Пакистана Сиддик, военно-морская авиабаза и военный аэропорт, расположенный в городе Турбат (Макран).

На территории имеется большая взлетно-посадочная полоса, на которой могут принимать полеты самолеты морского патруля и дроны. Наряду с контингентом спецназа и пакистанской морской пехоты.