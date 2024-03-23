Америка вовсе не прочь повоевать наш комментарий
В последнее время звучит немало опасений в связи с тем, что Соединенные Штаты будто бы склоняются к изоляционистской позиции и намерены сократить свое участие в международных делах, тем более в острых конфликтах. Это создает тревожную неопределенность: выпадение доминирующей силы из глобальных дел создаст опасный вакуум, который непременно будет заполнен куда менее предсказуемыми игроками, и неприятностей не оберешься.
Между тем сами граждане США вполне допускают, что в обозримом будущем их стране придется повоевать.
Социологическая компания YouGov провела исследование, которое показало, что для большинства американцев вероятность новой мировой войны в ближайшие 5-10 лет представляется достаточно высокой. 22% опрошенных считают такую вероятность очень высокой, 39% не исключают, что так случится. Совсем исключают такое будущее лишь 5% американцев. Особенно пессимистично на этот счет настроены республиканцы: общий процент тех, кто допускает в той или иной степени войну в относительно скором времени – 72%.
При этом 77% считают, что, случись мировая война, Америка примет в ней участие, лишь 6% с этим не согласны.
В качестве вероятного противника в такой войне американцы называют Россию – 72%, Китай – 69%, Иран – 67%, Северную Корею – 65%, Ирак – 57%, Пакистан – 39%.
Союзниками в следующей мировой войне видят Великобританию – 67%, Украину и Израиль – по 58%, Францию – 57%, Германию – 54%, Австралию – 51%, Южную Корею – 48%, Польшу – 43%, Японию - 42%.
В большинстве своем (53%) американцы уверены, что западная коалиция победит в таком противостоянии, причем республиканцы решительней других настроены на победу.
Эти данные тем более интересны в контексте нынешней борьбы в конгрессе, где из-за позиции небольшой, но влиятельной группы трампистов-республиканцев блокируется помощь как раз Израилю и Украине – самым верным, как считают американцы, военным союзникам наряду с привычными британцами. Дональд Трамп и Республиканская партия не могут не учитывать настроения своих избирателей, которые меньше, чем демократы, готовы мириться с агрессивной позицией России, Китая или Ирана.
Интересен также ответ на группу вопросов, посвященных реакции США на возможное применение Россией тактического ядерного оружия в Украине. В случае удара по военной цели 11% американцев хотели бы, чтобы США в ответ ударили ядерным оружием по России, даже если Запад и Америка не будут на тот момент в состоянии войны с Россией. 13% поддержали бы такое решение, если бы российский ядерный удар пришелся по украинскому мирному городу. 21-22% считают, что нужно будет объявлять России войну, воздержавшись от применения ядерного оружия. Около 30% - предпринять меры неядерного возмездия, не объявляя войны.
Таким образом, мало оснований говорить, будто американцы заняты исключительно своими внутренними проблемами и не хотят больше включаться в мировые дела, в том числе военные. Они вовсе не горят желанием уступать свое доминирующее место кому-то другому, и точно не России, Китаю или, смешно сказать, Ирану или Северной Корее.