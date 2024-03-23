Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 25 мартa 2024, 23:54

В последнее время звучит немало опасений в связи с тем, что Соединенные Штаты будто бы склоняются к изоляционистской позиции и намерены сократить свое участие в международных делах, тем более в острых конфликтах. Это создает тревожную неопределенность: выпадение доминирующей силы из глобальных дел создаст опасный вакуум, который непременно будет заполнен куда менее предсказуемыми игроками, и неприятностей не оберешься. Между тем сами граждане США вполне допускают, что в обозримом будущем их стране придется повоевать.

Социологическая компания YouGov провела исследование, которое показало, что для большинства американцев вероятность новой мировой войны в ближайшие 5-10 лет представляется достаточно высокой. 22% опрошенных считают такую вероятность очень высокой, 39% не исключают, что так случится. Совсем исключают такое будущее лишь 5% американцев. Особенно пессимистично на этот счет настроены республиканцы: общий процент тех, кто допускает в той или иной степени войну в относительно скором времени – 72%. При этом 77% считают, что, случись мировая война, Америка примет в ней участие, лишь 6% с этим не согласны. В качестве вероятного противника в такой войне американцы называют Россию – 72%, Китай – 69%, Иран – 67%, Северную Корею – 65%, Ирак – 57%, Пакистан – 39%. Союзниками в следующей мировой войне видят Великобританию – 67%, Украину и Израиль – по 58%, Францию – 57%, Германию – 54%, Австралию – 51%, Южную Корею – 48%, Польшу – 43%, Японию - 42%. В большинстве своем (53%) американцы уверены, что западная коалиция победит в таком противостоянии, причем республиканцы решительней других настроены на победу.